Мэр Одессы уже готовится к рождественским праздникам

7 ноября в сессионном зале Одесского городского совета состоялось организационное совещание по вопросу проведения ІХ Благотворительной дипломатической рождественской ярмарки.

Как сообщает официальный сайт города, совещание прошло под председательством мэра Одессы Геннадия Труханова и дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, Генерального консула Румынии в Одессе Эмила Рапчи.

«В совещании приняли участие все дипломатические миссии, аккредитованные в нашем городе, представители структурных подразделений одесской мэрии и общественных организаций», — говорится в сообщении.

В ходе диалога была определена дата проведения благотворительной ярмарки в текущем году – 14 декабря, а также рассмотрены варианты помещений для её проведения.

Кстати. Дипломатическая ярмарка — это уникальная возможность познакомиться одесситам с культурой, кухней и традициями народов более 25-ти стран мира. Традиционно на средства, вырученные в ходе благотворительной дипломатической ярмарки, приобретается оборудование для одной из одесских больниц.

По результатам прошлогодней рождественской ярмарки было собрано 205 156 гривен, на которые было приобретено медоборудование (фетальные мониторы для обследования одноплодной и многоплодной беременностей, универсальный аппарат для пролонгированной искусственной вентиляции лёгких и холодильник для хранения лекарственных средств) для родильного дома №5.