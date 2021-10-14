Сегодня Покров Пресвятой Богородицы

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник не относится к 12 главным церковным праздникам года, но является одним из самых любимых осенних праздников украинцев.

Традиция празднования Покрова возникла в Х веке. Покрова ассоциируется с покровительством и защитой от врага — как видимого, так и невидимого.

Праздник Покрова был весьма почитаемым среди украинского крестьянства: второго месяца осени ждали с особым нетерпением, ведь с Пречистой, то есть с 14 октября, разрешалось играть свадьбы. Это был период, когда массово женили детей. В народе так и говорили: «Октябрь на свадьбы богат», а сам месяц называли ещё «свадебником». К началу октября заканчивались все важнейшие сельские работы на земле и крестьяне могли позволить себе отдохнуть. Это была самая благодатная пора для свадебных гуляний, начала вечеринок.

В этот день девушки ещё спозаранку бежали в церковь, чтобы поставить свечу перед образом Покрова Богородицы. Кто раньше поставит, тот и замуж раньше выйдет. “Весело Покров проведёшь — дружка милого найдёшь, а не покрыл Покров, не покроет и Рождество”. На Покров в южных губерниях Украины заканчивался срок наёмных рабочих, в Карпатах на Покров возвращались с высокогорных полонин пастушьи стада. Почитали Богородицу-Покрову и запорожские казаки. Идя в поход на врага, они служили молебен своей Покровительнице, а вернувшись из похода, горячо её благодарили.

О Покрове существовало немало пословиц, поговорок и примет. Какая погода на Покров, такой будет и зима. Если по сей день не опадут из вишен листья — к тёплой зиме. «Покрова покрывает траву листом, землю снегом, воду льдом, а девушек — брачным венцом». От Покрова осень окончательно вступала в свои права, заканчивалось даже самое затяжное бабье лето.

По сообщению Одесской епархии УПЦ «Православная Одесса», вечером 13 октября, накануне празднования Покрова Пресвятой Богородицы, прошло всенощное бдение в Свято-Покровском скиту Свято-Успенского Одесского патриаршего мужского монастыря в селе Мариновка Беляевского района Одесской области. В 9 утра начнётся Божественная литургия, которую возглавит Священноархимандрит обители – Высокопреосвященнейший Агафангел, Митрополит Одесский и Измаильский.

Как сообщала Одесса News, 14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц.

Фото: Facebook/«Православная Одесса»

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