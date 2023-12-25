25 декабря в Одессе христиане западного обряда празднуют Рождество Христово

У христиан западного обряда сегодня, 25 декабря, утро началось с того, что люди приветствуют друг друга фразой «Христос родился!», а в ответ говорят: «Славим Его!». Почти весь христианский мир, а это более миллиарда человек празднует сегодня Рождество Христово.

Отмечают этот один из главных христианских праздников и одесские римо-католики, часть православных и представители большинства протестантских деноминаций. Сегодня в храмах соответствующих конфессий и возле них установлены вертепы и проходят праздничные мессы.

В этом году в Украине впервые будут официально отмечать Рождество 25 декабря, так как Православная церковь Украины в июле утвердила переход на новоюлианский календарь, отметив, что принятие нового календарного стиля или сохранение старого остаётся правом религиозных общин и монастырей.

Позже Верховная Рада приняла закон об изменении дат государственных праздников, согласно которому 7 января, когда отмечается Рождество по юлианскому календарю, больше не является праздничным и нерабочим днём, а 25 декабря остаётся официально праздничным.

В первые века нашей эры не было точной даты празднования Рождества Христова. Одни верующие выступали за 20 мая (Климент Александрийский), другие – за 25 марта, 17 ноября. Восточные христиане отмечали Рождество преимущественно на Богоявление – 6 января. В 336 году во времена императора Константина Великого состоялось первое задокументированное празднование Рождества 25 декабря. Официально эта дата была утверждена на Третьем Вселенском соборе, проходившем в городе Эфес в 431 году. Впоследствии празднование Рождества из восточной части Римской империи начало распространяться на север и запад Европы, дополняясь разными традициями.

Так, в Средние века (примерно с 1223 г.) возник обычай устанавливать для поклонения рождественские вертепы – ясли с фигурками Младенца Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, Трёх царей (волхвов) в церквях и собственных домах.

Сейчас дата празднования Рождества у всех христиан одинакова, разница только в системе летоисчисления – западные церкви отмечают Рождество по григорианскому (новоюлианскому) календарю, а восточные преимущественно по юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю. Новоюлианским календарём пользуется большинство православных церквей, в том числе Константинопольский патриархат.

В Одессе, в кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии Римской католической церкви Украины подготовили театрализованное представление, посвящённое 800-летию первого вертепа. По преданию, он был сделан 25 декабря 1223 года святым Франциском возле итальянского городка Греччо. В храме собралось несколько сотен верующих.

А в соборе Рождества Христова, что на Пастера, службу провёл руководитель Одесской епархии Православной церкви Украины Афанасий (Яворский). Помолиться в Святвечер в храм пришли немногим более полусотни одесситов.

В Святвечер в небольшом помещении храма Святого апостола Андрея Первозванного Украинской греко-католической церкви, что на Гимназической улице, собралось два десятка человек. По словам священников, многие прихожане и без того немногочисленной общины покинули Одессу после начала войны.

Сегодня во время праздничного богослужения в каждом храме молятся за мир в Украине и за наших защитников, отмечающих Рождество вдали от своих семей.

Одесса News информировала, что с Рождеством одесситов поздравил городской голова Геннадий Труханов.

Фото: Сергей Смоленцев/Думская