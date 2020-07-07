7 июля христиане восточного обряда празднуют Ивана Купала

7 июля христиане восточного обряда празднуют Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, или, как говорят в народе, Ивана Купала.

Пожалуй, ни один христианский праздник не переплетается так прочно с дохристианскими верованиями наших предков, как этот.

На протяжении веков Церковь пыталась всячески бороться и искоренять дикие языческие обычаи, но это оказалось не просто.

До наших дней дошли главные атрибуты праздника, которые с течением времени потеряли свой древний смысл и приобрели скорее сказочно-романтическое наполнение — прыжки через костёр, который является символом Солнца, плетение и пускание по воде венков со свечами, сказания о царь-цветке папоротника.

Что касается Церкви, то она вспоминает сегодня Иоанна Предтечу — того, кто тысячи людей подготовил к встрече с Богом и к восприятию Слова Нового Завета, того, кто предшествовал Иисусу Христу.

Жизнь Иоанна Предтечи — простая, короткая и трагическая. Его родители долго не имели детей, что среди иудеев было позорным знаком. Они были уже в весьма почтенном возрасте, когда у них родился сын. Мальчик недолго радовал стариков — рано покинул отчий дом и поселился в пустыне. Кормился диким мёдом, ходил в грубой одежде из верблюжьей шерсти. Примерно в тридцать лет начал проповедь, которая продолжалась лет пять. Её можно характеризовать одним единственным словом: «Покайтесь» (на иврите «вернитесь»).

Над теми, кто принимал этот призыв, Иоанн совершал в реке Иордан обряд крещения. Крестил он там и Иисуса.

Пророк раздражал своими проповедями фарисеев и чиновников. Особенно его ненавидела Иродиада, жена Ирода Антипы, правителя Галилеи. Иоанн Предтеча бесстрашно разоблачал разврат и бездумную роскошь правителя и его окружения. В конце концов сановник бросил Иоанна Крестителя в тюрьму, а вскоре, в угоду Иродиаде, приказал отрубить пророку голову. Этот день — 11 сентября, отмечается Церковью как День Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

В православной традиции Иоанн Креститель является одним из самых приближённых к Христу, аскетом, отшельником и постником, идеальным монахом, который является представителем «Ангельского чина». Именно поэтому на многих древних православных иконах Иоанн Предтеча изображён с широкими ангельскими крыльями. Этот иконографический тип так и назывался — «Иоанн Креститель — ангел пустыни».

7 июля издавна считалось в Украине самым лучшим временем заготовки лекарственных растений. «Купальское зелье» — так называли травы, собранные в это время – нельзя было срывать голыми руками, «потому что силу утратит». Собирать зелье нужно было до восхода солнца или при росе и так, чтобы никто этого не видел. К каждой траве был свой отдельный заговор. Купальские песни — уникальный и богатейший культурный пласт, тесно переплетённый с древними украинскими обрядами.