У христиан восточного обряда начинается Рождественский пост

У христиан восточного обряда 28 ноября начинается Рождественский пост. Это один из самых продолжительных и строгих постов, он продлится 40 дней — до 7 января.

Об этом напоминает Православная Одесса.

Рождественский пост также называли Малой Четыредесятницей, поскольку Рождество Христово считали второй Пасхой. Именно поэтому верующие выдерживали перед ним сорокадневный период физического и духовного очищения.

В этот день Церковь чтит также мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Эти святые жили в III-IV веках и погибли мученической смертью за веру Христову.

В народе говорили, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всю нечисть». Вроде бы разные злые духи затихают и залегают до Святок. Правда, существует и противоположное мнение: именно во время поста лукавый пытается всячески напакостить.

Народные приметы о погоде такие: «Если в этот день лежит снег, то долежится до весны»; «Какая ночь в Филипповку, такой день и в Петровку». Рождественский пост, кроме всего прочего, совпадал и с зимним солнцестоянием (21 декабря). Как справедливо говорит пословица, «в Филипповку день всего лишь до обеда».

Инфографика: Укринформ