Пока вы спали: ночью на Малой Арнаутской в Одессе спасатели тушили пожар

28 ноября в 00:36 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Малая Арнаутская в Одессе произошло возгорание в здании.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По прибытию первого подразделения спасателей к месту вызова было установлено, что горит открытым пламенем отселённая часть одноэтажного жилого здания. Огонь быстро распространялся на крышу жилой части здания и магазина.
Отмечается, что 27 человек личного состава ГСЧС локализовали пожар в 01:16 и полностью ликвидировали в 02:02 на площади 250 кв.м.
«В результате пожара огнём уничтожена неэксплуатируемая квартира и повреждена крыша здания. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Причина пожара, ущерб, собственники помещений устанавливаются.
Как сообщала Одесса News, 21 ноября в Одессе горело 7-этажное здание общежития №9 Одесской юридической академии.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области