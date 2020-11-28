Пока вы спали: ночью на Малой Арнаутской в Одессе спасатели тушили пожар

28 ноября в 00:36 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Малая Арнаутская в Одессе произошло возгорание в здании.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию первого подразделения спасателей к месту вызова было установлено, что горит открытым пламенем отселённая часть одноэтажного жилого здания. Огонь быстро распространялся на крышу жилой части здания и магазина.



Отмечается, что 27 человек личного состава ГСЧС локализовали пожар в 01:16 и полностью ликвидировали в 02:02 на площади 250 кв.м.



«В результате пожара огнём уничтожена неэксплуатируемая квартира и повреждена крыша здания. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Причина пожара, ущерб, собственники помещений устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 21 ноября в Одессе горело 7-этажное здание общежития №9 Одесской юридической академии.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области