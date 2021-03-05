При пожаре в доме на улице Давида Ойстраха в Одессе погиб человек

4 марта в 20:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире дома по ул. Давида Ойстраха в Одессе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытии на место вызова спасатели установили, что горят домашние пожитки в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

«В 21:01 пожар ликвидирован на площади 5м2», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что во время тушения пожара обнаружен погибший хозяин квартиры 1952 г.р.

Причина пожара и ущерб — устанавливаются.

Сообщается также, что для тушения огня от ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.

Как информировала Одесса News, 27 февраля 2021 года спасатели ликвидировали возгорание пищеблока на территории Одесского следственного изолятора по ул.Люстдорфская дорога.

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