Одесская область побила все рекорды по количеству заболевших коронавирусом в сутки

За последние сутки наибольшее количество заболевших коронавирусом отмечено в трёх регионах — городе Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в г.Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350) областях», — отметил глава Минздрава.

Таким образом, в Одесской области на утро 28 ноября зафиксировано всего 42 851 случай заболевания COVID-19/

В Украине же по состоянию на 28 ноября зарегистрировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (всего 709 701 случай заражения коронавирусом). За сутки заболели 689 детей и 631 медработник.

Министр отметил, что летальных случаев в Украине зарегистрировано 184, а по данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, в Одесской области — 7 смертей, а с начала пандемии — 555.

Согласно статистике, в Одесской области всего выздоровело 9 047, за последние сутки — 108. Продолжают болеть — 33 249 пациентов.

По данным Одесской облгосадминистрации сегодня 44% коек, отведенных под COVID-19, оснащены кислородом — кислородными концентраторами или централизованным подведением кислорода. На следующей неделе ожидается поставка из Китая 502-х концентраторов за средства, которые уже перечислены из Киева.

Дополнительно будут развёрнуты еще 210 коек в госпитале в областном глазном госпитале ветеранов на улице Леонтовича, более 100 коек на Ядова в центре социально значимых болезней.

Необходимых лекарств в медучреждениях Одесской области для коронавирусных больных хватит до середины января следующего года.

Анализы тестирований обрабатывают две государственные лаборатории — противочумный институт и лабораторный центр Минздрава Украины, а также частные лаборатории, которые тоже выполняют госзаказ.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области было зарегистрировано 965 новых случаев COVID-19.