965 новых случаев СOVID в Одесской области, в т.ч. 434 — в Одессе

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 27 ноября в Одесской области зарегистрированы 41 417 случаев COVID-19. Из них 17 612 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 965 новых случаев заболевания, из них 434 — у одесситов, 531 — у жителей районов области. 12 человек в области умерли.

По данным на 27 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находится 261 пациент с COVID-19, из них 75 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 186 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 39 человек с подозрением на COVID-19.

34 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 74 человека — в ГКБ №10, 22 ребенка — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 26 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 39 коек (предыдущий показатель за сутки — 15) для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки в Одессе зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19 у детей (девять девочек и девять мальчиков), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 93 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 10 053 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 7 313 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 27 ноября зарегистрировали 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в их числе 666 детей и 655 медработников,