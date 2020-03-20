Пока гром не грянет: Балтская фабрика сошьёт 50 тысяч защитных масок

Швейная фабрика в районном центре Балта Одесской области начала производство трёхслойных медицинских масок в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в интервью «7-му телеканалу» Одессы председатель областной государственной администрации Максим Куцый.

«Мы с Балтской фабрикой сейчас вступили в договорные отношения и заказали у них первую пробную партию этих масок для предоставления в больницы области и Одессы. Для обеспечения потребностей медперсонала», — рассказал губернатор, уточнив, что первая партия состоит из 50 тысяч штук медицинских масок.

«Если они будут хорошего качества, будут соответствовать всем нормам и стандартам и будут пригодны в течение длительного времени, то мы будет осуществлять дозаказ. Отшиваются они, к сожалению, в ручном режиме, соответственно, суточное количество готовой продукции достаточно ограничено… Это производство в районе 5-6 тысяч масок в день», — подчеркнул Куцый.

Также он подчеркнул, что у Одесского региона есть ещё около 500 тысяч масок из специального фонда Госрезерва, но на его использование нужно разрешение Минздрава. Поступать эти защитные средства должны только в медучреждения, а не в аптеки.



Одесса News опубликовала мнение о медицинских масках доктора медицинских наук, заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского Аллы Мироненко.