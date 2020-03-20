Полиция предупредила разбойное нападение на банк в Одессе

Оперативники Департамента уголовного розыска задержали группу разбойников и предупредили нападение на банк в Одессе.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«Расследуя нападение на инкассаторов в Одессе в 2018 году, оперативники Нацполиции вышли на преступную группу из пяти человек. Два года назад её лидеры совершили вооружённое нападение, ранили инкассаторов и похитили 160 000 долларов США. 18 марта оперативники задержали подозреваемых перед запланированным ими нападением на банк. Во время задержания злоумышленники пытались убежать и повредили два автомобиля, поэтому бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования разбойного нападения на экипаж инкассаторов с применением огнестрельного оружия, который произошёл в Одессе в сентябре 2018 года, работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины получили информацию о подготовке к ещё одному вооружённому нападению на отделение банка на территории Одессы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лиц, вошедших в преступную группу. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 35-ти до 43-х лет. В группе были чётко распределены роли каждого участника, а вожаками стали двое мужчин, 1982 и 1980 годов рождения.

«Злоумышленники тщательно готовились к новому нападению и разработали чёткий план действий. В то же время полицейские документировали их преступную деятельность на каждом этапе подготовки», — говорится в полицейском отчёте.

Соблюдая меры конспирации, участники группы приобрели транспортные средства, огнестрельное оружие, маски и другие предметы, которые могли понадобиться во время совершения нападения на банк. Также злоумышленники планировали использовать разные автомобили — один для прибытия на место преступления, второй — для исчезновения после нападения, и ещё один — для беспрепятственного перемещения после совершения преступления.

18 марта злоумышленники оставили одну машину в Одесской области, чтобы потом пользоваться ею после нападения, и выехали в Одессу на других автомобилях. При себе они имели огнестрельное оружие, радиостанцию ​​и радиолокационное оборудование. Всё это время их уже «вели» оперативники уголовного розыска.

Прибыв на место совершения преступления, участники группы совершили последние приготовления: одели маски и привели в готовность огнестрельное оружие. Поэтому сотрудники Департамента уголовного розыска с участием спецназа корда ГУНП в Одесской области, работников следственного управления, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области задержали вооружённых нападающих.

В ходе задержания подозреваемые пытались скрыться. Спецназовцы применили табельное оружие. Однако, несмотря на повреждения колеса, автомобиль подозреваемых продолжил движение. Полицейские начали преследование, догнали и заблокировали автомобиль с бандитами. При попытке сбежать беглецы совершили ДТП с транспортными средствами граждан.

В результате применения табельного оружия и ДТП никто из гражданских лиц и сотрудников полиции не пострадал.

В ходе проведения обысков у подозреваемых изъяли поддельные документы, в частности, удостоверения сотрудников ФСБ РФ, устройства поиска GSM-сигнала, камуфляжную одежду.





В авто злоумышленников нашли и изъяли пистолет и автомат со снаряжёнными магазинами, патроны, нож, молоток, балаклавы, рукавички и другие предметы, подготовленные для совершения преступления.



Во время проведения обысков была также изъята машина, на которой фигуранты участвовали в нападении 2018 года, огнестрельное оружие и боеприпасы, номерные знаки, которые использовались во время нападения.



Установлено, что один из лидеров группы находится в розыске на территории РФ. Другого участника разыскивают правоохранительные органы Республики Молдова.



Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.14, ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершённый организованной группой, или соединённый с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Все пятеро подозреваемых задержаны и находятся в СИЗО. Им грозит до 15 лет лишения свободы.



Устанавливается также их причастность к совершению аналогичных преступлений на всей территории страны.



Как сообщала Одесса News, днями правоохранители пресекли деятельность организованной этнической группировки, участники которой причастны к совершению разбойных нападений на офисы частных предпринимателей и государственных учреждений в Одессе и области.

Фото и видео: управление коммуникации Национальной полиции Украины