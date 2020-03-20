Впервые за 73-летнюю историю отменили Каннский кинофестиваль

19 марта вечером стало известно, что 73-й Каннский кинофестиваль, который должен был состояться с 12 по 23 мая, перенесут на лето.

Об этом официально заявило руководство фестиваля, пишет jetsetter.ua.

«Мы пришли к решению, что Каннский фестиваль не может пройти с 12 по 23 мая, как планировалось. Мы рассматриваем несколько вариантов, в частности, возможность переноса на конец июня. Только ситуация во Франции и мире в целом улучшится, мы сообщим вам о своём окончательном решении, конечно, предварительно согласовав его с властью, мэрией Канн, членами совета фестиваля, участниками и партнёрами», — говорится в сообщении.

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