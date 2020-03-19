Евровидения-2020 не будет

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение», который должен был проходить в Роттердаме (Нидерланды), отменили в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

«Очень жаль, но мы вынуждены объявить об отмене песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме», — говорится в сообщении.



Из-за коронавируса Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год.

Отмечается, что организаторы конкурса изучили все возможные варианты, но пришли к выводу, что самый безопасный вариант — перенести конкурс.

Кстати. В Нидерландах количество заболевших возросло до 2051, умерших — 58. Среди инфицированных коронавирусом — 389 медработников. Закрыты школы, детсады, рестораны и кафе. Запрет будет действовать до 6 апреля 2020 года.

Общественное вещание Украины из-за отмены Евровидения-2020 предложило победителям нынешнего нацотбора — группе Go_A — представлять Украину на следующем Евровидении 2021 года.

Об этом сообщила представитель Общественного вещания Виктория Сидоренко в Facebook.

«Это победители, которых выбрала страна, и такое решение в этой ситуации будет наиболее справедливым. Надеюсь, фанаты нацотбора поддержат это предложение», — написала она.

Как сообщала Одесса News, УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы из-за коронавируса на июнь-июль 20121 года.