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В одесских портах отстраняют от работы невакцинированных

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Невакцинированных от COVID-19 сотрудников портов отстраняют от работы в соответствии с приказом Минздрава, который вступил в силу 9 декабря.

Соответствующие распоряжения издало руководство портов Черноморск и Измаил, пишет USM.

Так, 9 декабря всем дневным работникам ГП «Измаильский торговый порт» вручили выписки с приказом. Остальным, кто работал посменно, сообщают об отстранении в их смены.

Количество отстранённых сотрудников не сообщается. Отстранение от работы происходит без сохранения зарплаты.

Как сообщала Одесса News, с 9 декабря непривитые от COVID-19 госслужащие, соцработники, работники стратегических предприятий должны быть отстранены от работы.

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