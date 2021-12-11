Одесский Музей интересной науки устраивает новогоднее безумство

Верите ли вы в чудеса? Любите экспериментировать? Готовы побороться с семейкой Аддамсов и сотворить чудо?! В Новый год возможно всё! И даже самая обычная семья монстров и злодеев превратится в настоящих экспериментаторов.

В одесский Музей интересной науки перед самым Новым годом пожаловала необычная семейка Аддамс. Мортиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер решили уничтожить зелёный пигмент в новогодних ёлках. Захотели лишить нас праздника!

Единственный компонент, которого им не хватает сейчас, находится лишь в одном месте на Земле — в Лаборатории Музея интересной науки.

Но там так просто не сдаются! Музей — единственная надежда человечества ещё хоть раз услышать песню Happy New Year группы ABBA.

Всех гостей ждут интеллектуально-развлекательная программа с ведущими-персонажами и экспонатами музея, костюмированное Шоу с опытами, квест-экскурсия и страшно забавные новогодние Аддамсы и другие зимние герои!

Цена билетов от 100 до 300 грн. Их можно купить здесь.

Ближайшая дата начала: 18 декабря, суббота, 12 и 17 часов.

Место проведения: Музей Интересной Науки, проспект Шевченко, 4-е.

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