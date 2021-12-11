В Одессе открылась дипломатическая рождественская ярмарка

11 декабря в Городском саду началась Х Благотворительная дипломатическая рождественская ярмарка, в которой принимают участие представители дипломатических представительств, аккредитованных в Украине и Одессе.

Как передаёт корреспондент Одесса News с ярмарки, проходящей при содействии Одесского городского совета, в Горсад прибыли председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, мэр Одессы Геннадий Труханов, представители дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Одессе, национальных культурных центров, громад, диаспор.

Традиционно на стендах иностранных представительств посетителям предлагаются блюда национальных кухонь, сувениры, промышленные и продовольственные товары, новогодние украшения.

Благотворительная дипломатическая рождественская ярмарка проходит в Одессе с 2011 года. За годы проведения мероприятия для городских и областных больниц было приобретено оборудование на сумму около двух миллионов гривен. Денежные средства, полученные во время ярмарки, направляются на приобретение медицинского и другого оборудования для социальных учреждений города.

По результатам Дипломатической рождественской ярмарки в этом году будет приобретено оборудование для КНП «Детская городская клиническая больница №3» Одесского городского совета.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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