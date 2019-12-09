В Одессе прошла IX Благотворительная дипломатическая ярмарка

В Одессе 7 декабря в здании Морского вокзала состоялась IX Благотворительная дипломатическая рождественская ярмарка.

Как сообщает официальный сайт города, в этом году средства, собранные на ярмарке, планируется направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции лёгких «BLIZAR» для Одесского городского родильного дома №1 и специального оборудования — системы обогрева пациента на гелиевой пластине — для Одесской областной детской клинической больницы. Эта система важна для поддержания оптимального температурного режима пациента во время длительных оперативных вмешательств, особенно новорожденных детей и детей, находящихся в тяжёлом состоянии.

Организаторы – аккредитованные в Одессе дипломатические миссии: Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Китая, Польши, Румынии, Турции, Австрии, Латвии, Германии, Кипра, Казахстана, Франции, Израиля, Литвы, Сирии, Словакии, Словении, ЮАР , Республики Корея, Норвегии, Перу, а также Миссии ЕС по Приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).

Фото: «Одессса»