Ломаченко в 2019 году заработал 6 миллионов долларов

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко заработал 6 миллионов долларов за 2019 год.

Это наибольшая сумма среди украинских боксёров, сообщает Champion.com.ua.

90 процентов годового дохода Василия Ломаченко составили гонорары за бои, остальное – рекламные контракты и проекты.



По оценке издания, после уплаты налогов и комиссии промоутерам у украинского боксёра останется 4 миллиона долларов, которые он делит пополам со своим отцом-тренером Анатолием Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году Василий Ломаченко провёл два победных боя. Свой предыдущий поединок обладатель трёх чемпионских поясов в лёгком весе провёл 31 августа против британца Люка Кэмпбелла, одержав победу единогласным решением судей, а в апреле нокаутировал Энтони Кроллу. Имя следующего соперника украинского чемпиона пока неизвестно.

Всего на профессиональном ринге Василий Ломаченко имеет 14 побед (10 — нокаутом) и 1 поражение.

На днях Василий Ломаченко получил награду лучшего боксёра 2019 года от Всемирной боксёрской организации (WBO). Вручение приза состоялось на официальной церемонии во время заседания Конгресса WBO в Токио (Япония).