Усик стал абсолютным чемпионом мира

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) ночью 19 мая завершился поединок за абсолютное чемпионство между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Александр Усик раздельным решением судей одержал победу над британцем и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Отмечается, что в первых четырёх раундах боксёры работали технически и большого преимущества у обоих не было. Однако в середине поединка украинец физически подсел и Тайсон доминировал. Казалось, что Усик близок к тому, чтобы упасть. Однако Александру удалось восстановиться и с восьмого раунда начал перехватывать инициативу.

В концовке девятого раунда Усик едва не нокаутировал соперника, проведя серию ударов в корпус и голову. Фьюри повис на канатах и готов был упасть, но рефери остановил бой, и отсчитал нокдаун.

Согласно с решением судей, победителем поединка стал Александр Усик: 115:112, 113:114, 114:113.

После объявления победителя менеджер Усика заявил, что своими действиями рефери «украл нокаут в девятом раунде».

Сам Фьюри после боя поздравил соперника, но сказал, что считает победителем себя. Он добавил, что намерен отыграться в ходе матча-реванша в октябре этого года.

Одесса News информировала, что боксёр из Белгород-Днестровска Одесской области, экс-чемпион мира по версиям WBO, WBА и WBС Василий Ломаченко 12 мая 2024 года в Перте (Австралия) победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе австралийца Джорджа Камбососа в поединке за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

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