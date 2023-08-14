Одесская теннисистка Даяна Ястремская поднялась сразу на 37 строчек рейтинга

Даяна Ястремская, теннисистка из Одессы, поднялась на 37 строчек мирового теннисного рейтинга — Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает Укринформ.

Наибольший прогресс среди украинок показала победительница турнира в Польше Даяна Ястремская, достигшая 112-й позиции (+37 ступенек).

Ведущая украинская теннисистка, одесситка Элина Свитолина сохранила свою позицию — 26-е место мирового рейтинга.

Ещё одна представительница Одессы, родом из Николаева, Екатерина Байндль — на 85-й (+3).

Лидирует в рейтинге WTA Ига Швентек из Польши.

Как сообщала Одесса News, Ястремская в августе 2023 года выиграла турнир WTA 125 в Польше.

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