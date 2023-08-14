Российские дипломаты вместе с семьями покинули Кишинёв

Часть дипломатов и сотрудников посольства России в Молдове 14 августа вылетела из Кишинёва в Россию. В соответствии с решением министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), российское диппредставительство в молдавской столице покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.

Об этом сообщило издание NewsMaker.

Отмечается, что самолёт, на котором российских дипломатов должны были доставить в Москву, в 05:30 приземлился в аэропорту Кишинёва. Всех покидающих страну сотрудников российского посольства доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Журналистов в аэропорт не допустили.

Ранее, 29 июля посольство России в Кишинёве объявило о приостановлении работы консульского отдела с 5 августа «по техническим причинам».

После публикации в Молдове журналистского расследования об антеннах и спутниковых тарелках на крыше российского посольства, МИДЕИ вызвало на консультации посла России в Молдове Олега Васнецова, где глава МИДЕИ Нику Попеску объявил российскому послу, что власти приняли решение сократить число российских дипломатов.

«На наш взгляд, очень важно, чтобы дипломатические службы не только нашей страны, но и других государств были нацелены на развитие добрых отношений, а не на дестабилизацию нашей страны. Мы договорились с институтами и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа российских дипломатов, аккредитованных в Молдове. Это делается для того, чтобы в Молдове было меньше лиц, занимающихся дестабилизацией страны», — заявил министр.

Как уточнил советник министра иностранных дел по коммуникациям Игорь Захаров, Молдову покинут 22 дипломата и 23 представителя технического персонала посольства России.

«Их не объявляют персонами нон грата, а просят покинуть Молдову в целях обеспечения дипломатического паритета», — отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 26 июля, что РФ расценивает это «как ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа».

Кроме того, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что сокращение Молдовой численности посольства России в Кишинёве —это часть «антироссийской кампании» молдавских властей, от которой пострадают простые граждане республики.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года представители Кишинёва сообщили о нарушении режима безопасности со стороны российских военных в непризнанном Приднестровье.

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