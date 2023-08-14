Дирекция гипермаркета FOZZY: в Одессе мы обязательно отстроим каждый квадратный метр

В результате российской атаки в ночь с 13 на 14 августа помещение гипермаркета FOZZY в Одессе разрушено до основания и восстановлению не подлежит.

В связи с этим FOZZY обратилось к одесситам:

«Одесса сегодня – место нашей боли. Место сожжённых целей наших 270 сотрудников, которые продолжали ходить на работу, чтобы кормить семьи и жить привычной жизнью даже в условиях войны. Место, где когда-то был хороший обновлённый FOZZY, дверь которого отныне закрыта. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе не будет работать.

Одесситы, дорогие, мы благодарим вас за тёплые слова поддержки, ваше неравнодушие вдохновляет и держит нас. Верим, что мы выстоим и обязательно отстроим каждый квадратный метр. Потому что наш украинский несокрушимый дух – не уничтожить и не сломать! Слава нации. Смерть противникам. С верой в Победу, ваш FOZZY».

Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — ракетно-дроновому обстрелу Одессы ночью 14 августа.

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