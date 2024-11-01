Командование Воздушных Сил ВСУ подтвердило сбитие одной ракеты и 31-го БпЛА

С 18.00 31 октября враг нанёс удар по Украине тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Херсонщины, также атаковал 48 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направления из Курска РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локационно потеряно, три БпЛА — полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные из-за активного противодействия не достигли целей», — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

По предварительным результатам, обошлось без жертв. Однако, в результате российской ракетно-дроновой атаки из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Одесса News информировала, что в ночь на 1 ноября армия России нанесла ракетный удар по Одессе, повреждена одна из пожарных частей, ранены два спасателя, повреждены пожарные машины и здание части.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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