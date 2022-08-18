В Одессе разоблачили аферистов, переклеивавших этикетки на товарах из РФ

В Одессе стражи порядка разоблачили дистрибьюторов, которые скрывали от покупателей происхождение товара, приобретённого в России.

Как информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области, правонарушители выдавали российскую пластиковую посуду и пищевую упаковку за отечественный товар.

«На товар стоимостью более трёх миллионов гривен наложен арест. Проводится расследование»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области установили, что в связи с войной покупатели стали отказываться от продукции страны-агрессора, которую реализовывали в Одессе несколько оптовиков. В этой связи предприниматели, вместо того, чтобы отказаться от поставок, решили скрыть реального производителя товара, переупаковав его с украинской маркировкой.

В ходе досудебного расследования следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Следственного управления ГУНП в Одесской области провели санкционированные Киевским районным судом города Одессы обыски в складских помещениях дистрибьюторов.

Правоохранители изъяли продукцию производства России на общую сумму более трёх миллионов гривен, которая не подлежит реализации на территории Украины.

Документального подтверждения законности ввоза на территорию изъятых изделий и их таможенного оформления нет.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили в Одессе злоумышленников, которые совместно с работниками центров комплектования и социальной поддержки и врачами наладили схему подделки заключений о непригодности к военной службе за взятки в криптовалюте.

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