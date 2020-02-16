Борец из Тарутино Василий Михайлов завоевал «бронзу» на Чемпионате Европы

В Риме (Италия) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что второй день континентального первенства по вольной борьбе принёс Украине две награды, одна из которых уроженца Тарутино Одесской области Василия Михайлова (весовая категория до 79 кг).

Михайлов поборол Джемаля Рушена Али из Болгарии (7:0).



До этого Василий победил француза Сайфедина Алекму и Александроса Цантикидиса из Греции.

Как сообщала Одесса News, каратистка из Одессы Анжелика Терлюга успешно квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.