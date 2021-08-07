Ломаченко надеется, что следующий его бой состоится в декабре

Промоутер белгород-днестровского боксёра Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что следующий поединок Василия состоится 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Об этом он сказал в разговоре с WBN, пишет XSPORT.

«У Top Rank есть традиция – проводить шоу в вечер награждения звёзд студенческого американского футбола, в частности, Призом Хайсмана. ESPN покажет церемонию, а сразу же после неё – боксёрское шоу. Ломаченко – один из главных фаворитов на то, чтобы возглавить этот вечер и провести второй поединок в 2021 году, с перерывом в пять месяцев и 15 дней после поединка с Накатани», — сказал Боб Арум.

Однако фамилию следующего соперника Ломаченко промоутер не уточнил.

Спортивные эксперты прогнозируют: вероятность того, что им станет Теофимо Лопес, низка. Американец должен был подраться с Джорджом Камбососом ещё 19 июня. Но за неделю до боя абсолютный чемпион мира сдал положительный тест на коронавирус – поединок пришлось перенести.

Арум говорит, то развитие ситуации может быть следующее: «В Triller нам сказали: «Мы собираемся устроить бой в США в сентябре». Команда Лопеса согласна на такие условия. Если, конечно, им заплатят оговорённые деньги. Теофимо подождёт до сентября. Если Triller сорвётся, то на сцену выйдет Эдди Хирн, который сделал второе предложение на промоутерских торгах. Но я не думаю, что он ввяжется в это, так что бой будем организовывать мы. Мы уже говорили с ESPN. Они сказали, что дадут нам отдельную, дополнительную дату в сентябре для этого поединка».

Отмечается, что, если предложение Triller было 6,018 миллиона долларов, то у Top Rank – 2,315 миллиона. При этом, первые хоть и могут отказаться проводить поединок, но тогда будут обязаны выплатить боксёрам 20% суммы.

Получается, Лопес должен вернуться в ринг в сентябре, а Ломаченко – в декабре. И уже после этого, вероятно, мы сможем говорить о реванше в 2022 году.

Как сообщала Одесса News, в июне Василий Ломаченко вернулся в ринг после поражения от Теофимо Лопеса, победив японского боксёра Масайоши Накатани.

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