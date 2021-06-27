Возвращение одесской легенды: Ломаченко досрочно отправил японца в нокаут

Экс-чемпион мира в лёгком весе, уроженец Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко в ночь с 26 на 27 июня вернулся в ринг после поражения от Теофимо Лопеса. Соперником нашего земляка стал японец Масайоши Накатани.

По сообщению спортивного издания XSPORT, в девятом раунде Василий Ломаченко нокаутировал японца.

Бой состоялся на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Вот как развивались события.

В первом раунде Ломаченко первые 20 секунд присматривался, но потом начал пробивать. Несколько раз точно попал левым прямым в голову. Параллельно с этим боксёры столкнулись головами и у Ломаченко образовалось рассечение.

Во втором раунде Василий включился ещё больше: несколько раз зажимал соперника у канатов, Накатани пока держался благодаря антропометрии — он на 12 см длиннее Василия.

В третьем раунде японец дважды побывал на настиле, но рефери оба раза не посчитал это за нокдаун.

А в последующем Ломаченко активно включил джеб, Накатани прячется в клинче, постоянно вяжет соперника. Василий работает по корпусу, переводя на голову. Японец в четвёртом раунде держался ещё хорошо.

В пятом раунде наш земляк активно пошёл в атаку у канатов, включился серией и левым боковым в голову отправил соперника на настил. Японец, правда, быстро поднялся и не хотел признавать нокдаун, но атаковать Лому у него уже не было сил. 0н только защищался. Василий же атаковал разнообразно и часто.

Так продолжалось в двух последующих раундах. У японца стал заплывать глаз. «Украинец круто закручивает соперника, который попросту за ним не успевает», — говорится в спортивном комментарии.

В девятом раунде Лома активно пошёл вперёд, разразился серией ударов и японец начал попросту теряться в пространстве. Рефери остановил бой.

Как сообщала Одесса News, поединок с Накатани был первым боем Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса, которому он проиграл осенью прошлого года единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.

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