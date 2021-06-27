Непогода в Одессе: аэропорт не принимал самолёты, остановились трамваи, потоп

Вечером 26 июня инфраструктура Одессы и области не смогла противостоять природной стихии.

По данным одесских СМИ, сразу четыре авиарейса из-за грозы и ливня вынуждены были искать другое место для посадки, остановился общественный транспорт, серьёзно затопило прибрежный район Аркадия в Одессе, без электричества и водоснабжения остался город Килия.

Корреспондент Одесса News передал, что дождь в Одессе начался около 9 вечера. Ливни сопровождались сильной грозой, молнии возникали одновременно в разных концах Одессы.

24-й телеканал сообщил, что в результате ливня серьёзно затопило элитный прибрежный район Аркадия — там улицы и лестницы превратились в горные реки.



По информации «Думской», Международный аэропорт «Одесса» не смог принять четыре авиарейса — авиакомпаний SkyUp (из греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула). Борта SkyUp, МАУ и Turkish Airlines приземлились в Кишинёве, Ryanair — в Констанце.

Из-за непогоды вечером перестал ходить общественный транспорт, при этом службы такси существенно подняли цены.

Без электричества и водоснабжения остался город Килия, о чём в Facebook написал мэр Вячеслав Чернявский. По его словам, в городе выпало сверхнормативное количество осадков. Ситуация осложнилась тем, что насосные станции города не могут подавать воду, зато те насосы, которые её откачивают, не могут справиться со сбросами.

Прогнозы метеорологов на выходные, в очередной раз, не сбылись. Одесса News сообщала со ссылкой на Sinoptik.ua, что «дожди время от времени всё-таки пройдут и грозы прогремят, но они только освежат воздух и прибьют пыль».

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Фото и видео: ХУODESSA, Facebook