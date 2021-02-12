В Одессе вновь ухудшились погодные условия

Ночь и утро 12 февраля Одесса встречает в условиях ухудшения погодных условий: снег, сопровождаемый порывами ветра.

Как передаёт наш корреспондент, по данным КП «Городские дороги», с трёх часов утра 98 единиц спецтехники начали работу на дорогах Одессы, проводя посыпку дорог песчано-соляной смесью.



В 07:30 началась расчистка магистральных улиц города колоннами спецтехники.



Сотрудники ЖКС и управляющих компаний ведут аналогичную работу на тротуарах, во дворах и межквартальных проездах.

Общественный транспорт Одессы работает в штатном режиме с учётом ухудшения погодных условий.

Одесситов просят максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы, не оставлять свои автомобили вдоль дорог, что затрудняет работу снегоуборочной техники и под деревьями, линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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