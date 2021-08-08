Трассу Одесса-Николаев засыпало градом

В Одесской и Николаевской областях прошёл ливень, во время которого трассу Одесса-Николаев засыпало мелким градом, похожим на снег, а у обочины образовались огромные лужи размером с небольшое озеро.

Об этом сообщила ТСН.

Водители рассказывают в соцсетях, что обочины трассы покрыло белым слоем. Мелкий град был больше похож на снег. При этом температура воздуха составляла до 20 градусов тепла.

«Вдоль обочины на полях мощная вода смывала всё на своём пути и напоминала море с волнами», — отмечается в сообщении. Увиденное поразило водителей и пассажиров, оказавшихся в эпицентре ненастья.

В видео присутствует нецензурная лексика.



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