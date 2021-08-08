8 августа в мире отмечается День кошек

Прекрасный повод порадовать своих пушистых вкусностями или даже приютить у себя бездомного друга.

Всемирный день кошек — это неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается во всём мире 8 августа. В День кошки люди отдают дань благодарности этим животным за их заслуги и демонстрируют им своё почтение и любовь. Целью праздника является не только чествование пушистых домоседов, но и привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

Инициатором праздника стал в 2002 году Международный фонд Animal Welfare.

В некоторых странах этот праздник отмечается в другие дни, например, в США Днём кошки является 29 октября, а в Японии — 22 февраля. Каждые три года во второе воскресенье мая в Бельгии, в городе Ипр, проводится кошачий парад. В Италии 17 ноября отмечается День чёрного кота. В средние века чёрные коты истреблялись инквизицией, поскольку их считали помощниками дьявола. Сейчас итальянцы пытаются загладить вину перед ними и напомнить всем, что кошки — друзья людей и ни в чём не виноваты.

Кроме «эстетического удовольствия» (ведь что может быть приятнее мурлыканья тёплого друга, который ластится у тебя на коленях) кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд заболеваний, в частности, воспаление суставов и гинекологические заболевания.

Кстати. Коты спят в среднем 70% времени — более двух третей своей жизни. У каждого кота свой уникальный отпечаток носика — это как отпечатки пальцев у людей. Коты очень чувствительны к вибрациям и могут почувствовать землетрясение на 15 минут раньше людей. Самая популярная порода кошек в мире — персидская. После них идут мейн-куны и сиамские.

Незадолго до Дня кошек в Одессе на пляже Ланжерон появился полиэфирный сфинкс по имени Изя. Это очередной, 14-й арт-объект, изготовленный в рамках проекта «Одесские коты». Его автор — скульптор Татьяна Штыкало.Она изготовила кота из полиэфирной смолы и акрила и назвала его Изюмом (Изей). Он «задремал» на большом белом шаре, возле которого разместили табличку с информацией об арт-объекте.

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