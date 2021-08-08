Обстановка по кайфу: В Одессе прошёл самый яркий фестиваль лета

Фестиваль красок ColorFest – один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, прошёл в субботу в парке Шевченко.

Как передаёт с площадки фестиваля корреспондент Одесса News, пятый год подряд красочная феерия собрала в парке Шевченко тысячи людей, которые мечтали хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми.

Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбросили вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

Что такое Colorfest Odessa 2021 года? Это — тонны краски Холи, пожарная машина, которая обдавала водой и пеной разгорячённых отдыхающих, пенная вечеринка, вкуснейшие фудкорты, отличная музыка и, конечно же, весёлая тусовка!

Как сообщала Одесса News, в Одессе прошёл пятый фестиваль песчаной скульптуры Odessa Sand Fest.

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