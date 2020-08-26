Фестиваль песчаных скульптур в Одессе удивил фантазией их авторов

На набережной Ланжерона в Одессе состоялся четвертый фестиваль песчаных скульптур.

Как сообщает Пушкинская, за кубок соревновались 7 команд. Ещё одна команда была вне конкурса — она создавала самую большую скульптуру из песка.

Отмечается, что в этом году тематикой фестиваля выбрали любимые мультипликационные фильмы. Для осуществления творческих фантазий скульпторов на набережную завезли около 50 тонн песка.

«Над своими скульптурами команды трудились почти весь день», — говорится в сообщении.

Победила скульптура Юбабы из «Унесённых призраками», которую сделали студенты педагогического университета. Второе место отдали «Миньонам» студентов архитектурно-строительной академии. На третьем месте — белка из «Ледникового периода», которую также сделали студенты пединститута.

Как сообщала Одесса News, в Одессе завершился VI Международный музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS.

Фото: Кирилл Печерик\Пушкинская