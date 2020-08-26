Новое — хорошо забытое старое: К поездам из Киева в Одессу приставили охрану

Обеспечивать безопасность пассажиров поездов Одесса—Киев будет военизированная охрана «Укрзализныци».

Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Укрзализныця 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

«Безопасность пассажиров — безусловно один из важнейших вопросов. Поэтому мы продолжаем внедрять ряд мер, направленных на обеспечение соблюдения пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте. На первом этапе работники военизированной охраны Укрзализныци булут сопровождать 10 пассажирских поездов. В дальнейшем их перечень будет увеличен», — говорится в сообщении.

В частности, охранники будут ездить в поездах №10/9 Мариуполь-Киев, №29/30 Киев-Ужгород, №38/37 Киев-Запорожье, №49/50 Киев-Трускавец, №63/64 Харьков-Киев, №79/80 Днепр-Киев, №92/91 Львов-Киев, №102/101 Киев-Херсон, №106/105 Одесса-Киев, №135/135 Киев-Покровск.

Отмечается, что сотрудники военизированной охраны Укрзализныци перед каждым рейсом будут проходить инструктаж. Все они снабжены специальной форменной одеждой со знаками различия. Планируется, что на старте проекта будут задействованы до 40 сотрудников военизированной охраны ежедневно.

Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. Сейчас они установлены почти в трети вагонов, задействованных в перевозках. В частности, во всех скоростных поездах, новых вагонах и вагонах, прошедших капитально-восстановительный ремонт.

Кстати. Ранее в поездах дежурили специальные наряды транспортной милиции. В ходе реформы правоохранительной системы ведомство устранили, и поезда остались без охраны вообще, что привело к серьёзному росту уровня преступности на железной дороге. Собственно, нынешняя военизированная охрана — жалкое подобие существовавшей ранее транспортной милиции, наделённой всеми правами полновластного правоохранительного органа.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрзализныця» назначила дополнительный поездй из Одессы во Львов. Поезд №168/167 Львов — Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении — отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Фото: Укрзализныця