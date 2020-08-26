Куцый: Спасаем озеро Китай

Председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый сообщил о начале реализации проекта Госводагентства по водообмену на территории Одесской области.

Как написал на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации, 25 августа озеро Китай с целью спасения его от высыхания начали наполнять водой из Дуная.

«Много лет водоём в самом сердце Бессарабии находился на грани пересыхания. Из-за низкого уровня Дуная он не имел водообмена с рекой и постепенно мелел. В результате озёрная рыба начала гибнуть, а жители окрестных сёл уже не могли живиться из водохранилища», — написал Куцый.

Отмечается, что озеро Китай наполняют пресной водой с помощью мощных насосов. На этот амбициозный проект Госводагентство выделило 1,1 миллиона гривен.

«Мы рассчитываем, что озеро исцелится от пересыхания и поможет местным фермерам в борьбе с последствиями засухи. Водой из озера смогут воспользоваться жители шести сел Килийского района», — подчеркнул глава ООГА.

Сохранение и развитие водоёмов является важной частью наших экологических проектов. Особое внимание мы уделяем наполнению и развитию лиманов, которыми славится Одесская область, — резюмировал руководитель региона.

Как сообщала Одесса News, известный одесский эколог Иван Русев, на которого в июне было совершено нападение во время проведения плановых работ в Национальном паке «Тузловские лиманы», считает, что одесская власть крышует «орду вандалов и дикарей», орудующих в Национальном природном заповеднике.

Фото: Facebook