19 октября стартуют акции «Одесса без полиэтилена» и «Посади дерево»

19 октября в Одессе стартуют две масштабные акции: «Одесса без полиэтилена» и «Посади дерево».

Как сообщает официальный сайт города, обе акции носят постоянный характер.

Отмечается, что акции проводятся в рамках социально-экологических проектов, направленных на уменьшение потребления пластика и увеличения площади зелёных насаждений.

Акция «Одесса без полиэтилена» предусматривает обмен полиэтиленовых пакетов на тканевые сумки, пакеты из крафтового материала, мешочки многоразового использования и т.д.

В ходе акции «Посади дерево» проводится высадка саженцев по локациям в городе с привлечением озеленителей КП «Горзелентрест», которые в дальнейшем контролируют рост и полив растений.

Также в рамках акции проводятся образовательные мероприятия в школах, дошкольных учебных заведениях и гимназиях города.

«Масштабный старт акций пройдёт с привлечением творческих коллективов, музыкальных групп, вокалистов, ансамблей, победителей и участников конкурса «Україна має талант» и др.», — говорится в сообщении.

Начало — 19 октября в парке имени Т.Г. Шевченко (возле эстрадной площадки «Ракушка»). В 10:00 — высадка саженцев и в 13:00 — развлекательные программы.

Акции проводятся при поддержке Одесского городского совета, КП «Горзелентрест», департамента образования и науки Одесского горсовета, Одесского государственного экологического университета, детских аниматоров и представителей различных компаний города.

Контакты организаторов:

‭0 (96) 548 60 85‬ — Рафаэль Владимирович

0 (96) 727 49 51 — Ольга

‭0 (67) 484 19 69‬ — Татьяна