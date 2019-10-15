Маленьким питомцам Одесского зоопарка дали имена

В прошедшие выходные в Одесском зоопарке состоялся традиционный праздник «День малышей», посвящённый всем детёнышам, которые родились здесь в этом году.
Гостей праздника встречали весёлые ведущие-аниматоры в образах обезьяны и зебры.
Вместе с ними дети танцевали, играли и участвовали в разнообразных конкурсах, — говорится в сообщении.
На празднике были подведены итоги конкурса «Дай имя малышу-2019» и объявлены победители.
Все маленькие питомцы зоопарка получили имена:
— Зелёная мартышка (самец) – Абу (победитель – Ireen Zinchenko);
— Венгерская корова (самка) – Аранка (победитель – Лариса Кальницкая);
— Антилопа Нильгаут (самец и самка) – Рози и Рони (победитель – Oz Tory);
— Белая лань (самец и самка) – Луна и Лучик (победитель – Lashin Serozha);
— Европейская лань (2 самца и самка) – Кексик, Монти, Патриция (победитель – Валентина Бакаева);
— Двугорбый верблюд (самец) – Бархан (победитель Анна Жоряну-Пятак);
— Енот Полоскун (самец) – Рикки (победитель – Лера Кулиш);
— Розовый пеликан (самец) – Пинки (победитель – Oleksii Ivanshuk);
— Зебра Гранта (самец) – Нэльсон (победитель – Андрей Полозенко).
В завершение праздничной программы организаторы пригласили всех понаблюдать за показательными кормлениями экзотических животных – носух и слонихи Венди.
Фото: «Одесса»