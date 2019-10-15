Маленьким питомцам Одесского зоопарка дали имена

В прошедшие выходные в Одесском зоопарке состоялся традиционный праздник «День малышей», посвящённый всем детёнышам, которые родились здесь в этом году.

Гостей праздника встречали весёлые ведущие-аниматоры в образах обезьяны и зебры.



Вместе с ними дети танцевали, играли и участвовали в разнообразных конкурсах, — говорится в сообщении.



На празднике были подведены итоги конкурса «Дай имя малышу-2019» и объявлены победители.



Все маленькие питомцы зоопарка получили имена:

— Зелёная мартышка (самец) – Абу (победитель – Ireen Zinchenko);

— Венгерская корова (самка) – Аранка (победитель – Лариса Кальницкая);

— Антилопа Нильгаут (самец и самка) – Рози и Рони (победитель – Oz Tory);

— Белая лань (самец и самка) – Луна и Лучик (победитель – Lashin Serozha);

— Европейская лань (2 самца и самка) – Кексик, Монти, Патриция (победитель – Валентина Бакаева);

— Двугорбый верблюд (самец) – Бархан (победитель Анна Жоряну-Пятак);

— Енот Полоскун (самец) – Рикки (победитель – Лера Кулиш);

— Розовый пеликан (самец) – Пинки (победитель – Oleksii Ivanshuk);

— Зебра Гранта (самец) – Нэльсон (победитель – Андрей Полозенко).

В завершение праздничной программы организаторы пригласили всех понаблюдать за показательными кормлениями экзотических животных – носух и слонихи Венди.

Фото: «Одесса»