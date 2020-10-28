В Одессе дети из социально незащищённых семей получат муниципальную помощь на хлеб

В октябре адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий получили 3 433 ребёнка города Одессы. На эти цели из бюджета города направлено 291,8 тыс. грн.

Как сообщает официальный сайт города, помощь от мэрии получают дети, которые являются подопечными коммунальных учреждений «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг)» районов города Одессы, а именно:

— дети с инвалидностью до 18 лет;

— дети-сироты;

— дети, находящиеся под опекой или попечительством;

— дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет.

Всего в 2020 году на адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий в бюджете города Одессы предусмотрено 3 702,6 тыс. грн.

Кстати. Адресная ежемесячная муниципальная помощь на приобретение хлебобулочных изделий насчитывается в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения города Одессы на 2018-2020 гг., утверждённой решением Одесского городского совета от 14.12.2017 года № 2742-VII (с изменениями).

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года такую муниципальную помощь получили 3 444 ребёнка Одессы.