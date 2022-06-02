Какою ценой завоёвывается мир

Цена войны, начатой 24 февраля Российской Федерацией против Украины, — десятки тысяч жизней.

Такую цифру потерь среди украинцев озвучил Президент Владимир Зеленский.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно.

ООН 31 мая подтвердила гибель 4113 мирных жителей. В числе погибших 1550 мужчин, 1023 женщины, 95 девочек, 100 мальчиков, а также 69 детей и 1276 взрослых, пол которых пока не определён. Считается, что фактические цифры погибших значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Так, с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей. В Мариуполе общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек. В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1297 тел мирных жителей, более 600 из которых погибли от стрелкового оружия. Захоронения продолжают находить.

Потери украинских военных с 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших. Такую цифру назвал последний раз – 15 апреля – Президент Украины Владимир Зеленский. Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях среди украинских защитников.

1 июня Президент сказал, что «каждый день на поле боя с российской армией погибают от 60 до 100 украинских военнослужащих, ещё 500 получают ранения».

Известно о гибели 501 военнослужащего Национальной гвардии Украины.

«Украина потеряла много лётчиков», — заявил 20 мая Президент Зеленский.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 32 журналиста, 10 врачей, более 50 спортсменов.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на утро 2 июня погиб 261 ребёнок. 31 мая во время обстрела оккупантами с. Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний паренёк, а в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели ещё 17 детей в Мариуполе Донецкой области.

«Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам ещё предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли в течение этих трёх месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили оккупанты. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину!» – сказал Президент Зеленский 24 мая.

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Как сообщала Одесса News, в мае в Одесской области прстились с погибшими в боях нашими земляками: воином Афанасием Халиковым в пгт Березина, Михаилом Киосе, погибшим в боях под городом Изюм, Геннадием Силичёвым из Черноморска, Сергеем Васильевым и Игорем Барабашем из Одессы.

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