В бою за Украину погиб воин из Одесской области Леонид Черниенко, светлая ему память

15 ноября 2023 года жители Любашевской громады в Одесской области провели в последний путь своего земляка – Леонида Черниенко, умершего 10 ноября в военном госпитале города Днепр от ран, полученных в бою.

Об этом сообщала Любашевская громада.

«Сотни жителей громады провожали траурный кортеж с гробом Леонида. Прощались с павшим защитником односельчане, родные, военные, духовенство, руководство общины и все неравнодушные», — говорилось в сообщении.

Одесса News сообщала о гибели в ноябре 2023 года на фронте, в бою на территории Луганской области, защитник из Одессы, главного энергетика Одесской киностудии Александра Торовца.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская громада

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy