Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение десантного корабля РФ «Цезарь Куников»

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины 14 февраля подтвердил попадание ещё в один российский военный корабль в Крыму.

Операцию ВСУ провели совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, — информирует Генштаб.

«Большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников» в момент поражения находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки», – заявили в Генштабе.

По сообщению ГУР, успешную миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5».

О взрывах в Чёрном море недалеко от Мисхора сообщил утром 14 февраля Telegram-канал «Крымский ветер». По его данным, на корабле, находившемся в море, звучала тревога. Сообщали о нескольких военных вертолётах, летающих над морем.

В минобороны страны-агрессора РФ сообщили о якобы атаке с применением девяти БпЛА самолётного типа на российские объекты. Ведомство заявляет об уничтожении шести беспилотников над акваторией Чёрного моря, двоих – над Белгородской областью РФ и одного – над Воронежской областью РФ.

«Украинская правда» со ссылкой на свои источники в ГУР написала том, что дроны украинской военной разведки подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Чёрном море утром 14 февраля. По словам источников, в результате атаки корабль затонул. Такую же информацию со ссылкой на собственные источники сообщило «Суспільне». Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, отправлен корабль на поиски «Цезаря Куникова».

Одесса News информировала об уничтожении морскими беспилотниками 1 февраля 2024 года российского ракетного катера «Ивановец» во временно оккупированном Крыму.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy