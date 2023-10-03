Нацбанк презентовал памятные монеты «Защитницы»

Национальный банк презентовал новые памятные монеты «Защитницы», которые чествуют героизм защитниц Украины и посвящены украинским женщинам, вставшим на защиту Родины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Дизайн монеты чётко демонстрирует трансформацию, которую прошли украинские женщины до и после начала войны», – сказал во время презентации глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

На аверсе монет на зеркальном фоне размещена символическая композиция, демонстрирующая отважность и свободолюбие, искренность, заботливость украинских женщин, воплощённых в образах матери и защитницы, которые во время войны взяли на себя огромную ответственность – быть на защите Родины и одновременно оставаться женой, хозяйкой и матерью.

На реверсе монет размещена композиция, символизирующая женственность украинок-защитниц: слева – стилизованные волны женских волос, заплетённых в косу; справа – абрисы женской фигуры в плахте.

Памятные монеты «Защитницы» номиналом 10 гривен изготовлены из серебра тиражом до 2500 штук, а также номиналом 5 гривен из нейзильбера тиражом до 50 тысяч штук (в сувенирной упаковке).

Приобрести их можно с 4 октября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Также с октября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Одесса News информировала, что Национальный банк Украины 26 сентября 2023 года ввёл в обращение новую памятную монету “Страна супергероев. Спасибо энергетикам!”.

Фото: НБУ

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