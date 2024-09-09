929 дней войны: Россия потеряла более 626 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 9 сентября 2024 годов ориентировочно составили около 626 410 (+1150 за последние сутки) человек.

Об этом утром 9 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8639 танков (+3), вражеских боевых бронированных машин ‒ 16906 (+9 за последние сутки), артиллерийских систем – 17830 (+26), РСЗО – 1180, средств ПВО ‒ 942, самолётов – 368, вертолётов – 328, БпЛА оперативно-тактического уровня – 14897 (+33), крылатых ракет ‒ 2588, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 24262 (+44), специальной техники ‒ 3049 (+2).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

ВCУ 5 сентября нанесли дроновый удар по портовой инфраструктуре Новороссийска (Краснодарский край России).

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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