Одеська шашистка Мотрічко: «Американку перемогла»

Одеситка Вікторія Мотрічко впевнено виступає в Кюрасао на Чемпіонаті світу з шашок. Станом на 3 жовтня пройшло 4 тури.

Про це повідомляє кореспондент Одесса News.

«Американку перемогла вчора. Сьогодні два тури, а завтра день відпочинку», — стисло про свою участь розповіла Вікторія нашому кореспонденту.

За словами Вікторії, за останніми підсумками 4-х турів одеська шашистка має 7 очок і посідає перший рядок турнірної таблиці.

Чемпіонат світу на острові у Карибському морі триватиме до 13 жовтня.

Як повідомляла Одесса News, Вікторія Мотрічко — лідер останнього світового рейтингу жінок з шашок.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy