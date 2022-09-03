Авиация ВСУ на южном фронте за сутки нанесла 22 удара, артиллерия — более 400

За прошедшие сутки нашей авиацией нанесено двадцать два удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 4-х сотен артиллерийских задач.

Об этом сегодня ночью проинформировал в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

«Мы неустанны в уничтожении враждебных логистических путей и резервов, пунктов управления и морально-психологического состояния врага. Продолжаются позиционные бои, наш огневой отпор не позволяет противнику удерживать занятые позиции. Их попытки продвинуться вперёд прямо противоположно желанию бросить всё и вернуться домой», — сказал полковник ВСУ.

Карта боевых действий в Украине, составленная 02.09.2002 Минобороны Великобритании

Отмечается, что за истекшие сутки взяты в плен 3 представителя российских оккупационных войск.

Как информирует офицер ОК «Юг», «засвидетельствовано исключение из списков потенциальной мощи «длинной армии мира» 106 рашистов и шести десятков единиц вражеской техники, среди них 14 танков Т-72 и 62, гаубица «Мста-Б», авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка, 2 реактивные системы залпового огня «Ураган», 3 пушки-гаубицы 152 калибра, мобильный миномёт 120 калибра, 2 беспилотных разведчика и 35 единиц автобронетехники.

Также прицельным огнём поражён командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады врага в Снегирёвке, понтонная переправа вблизи Казацкого, три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах и два пункта боеснабжения.

В целом, по информации полковника, в южной операционной зоне ситуация стабильно сложная, но контролируемая.

Как сообщала Одесса News, у побережья Одесской области 2 сентября сдетонировала вражеская морская мина, которую сорвало с якоря.

На главном фото боец отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Андрей с позывным «Пингвин».

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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