440-й день войны: бойцы ВСУ мужественно отражают атаки противника

Идут 440-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. Только за прошедший боевой день противник нанёс 30 ракетных, 61 авиационный удар и совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 9 мая, сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву и области. В воздушном пространстве Киевщины сбито около 15 крылатых ракет типа Х-101 (Х-555). Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжёлые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки было отбито 42 атаки противника на этих участках фронта.

Враг вёл безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки, Ивановского, Часового Яра, в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, нанося авиаудары по ряду населённых пунктов, в частности, находящихся рядом с линией боевого столкновения: Времивка, Новосёлка, Зелёное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками был уничтожен, в частности, вражеский разведывательный БпЛА типа Zala. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и ещё 3 важных враждебных цели.

Как сообщала Одесса News, ночью 8 мая враг вновь атаковал ракетами территорию Одесской области, погиб 1 человек, ранены трое.

На главном фото боец батареи самоходных артустановок 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм.

Фото в тексте: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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