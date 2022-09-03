В Одессе простились с четырьмя погибшими в боях за Украину воинами ВСУ

2 сентября прошло прощание с павшими защитниками Украины возле одесского Дома офицеров на Пироговской улице.

Как сообщает «Думская», в последний путь погибших героев провожало большое количество одесситов.

25 августа в бою с российскими нацистами под селом Лозовое в Херсонской области погибли морские пехотинцы: старший лейтенант Сергей Зоренко, старший матрос Олег Томашевский и матрос Денис Черняк.

29 августа военнослужащий территориальной обороны младший сержант Святослав Алексопольский отдал свою жизнь под Любомировкой в Николаевской области.

Как сообщала Одесса News, в Херсонской области 29 августа погиб волонтёр зоозащитной организации «Закон Природы» из Одессы Георгий Липский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod