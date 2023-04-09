В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Квасняк, светлая ему память

В Бахмуте погиб житель посёлка Захаровка Раздельнянского района Одесской области, солдат 1-го стрелкового батальйона в/ч А1302 Сергей Квасняк.

Об этом сообщает Захаровская громада.

У Сергея остались жена, сестра и дети. Сергей работал на Одесской железной дороге.

Похоронили защитника со всеми воинским почестями в родном селе.

Как сообщала Одесса News, 12 марта 2023 года в Арцизе Одесской области провели в последний путь Филиппа Мунтяна, военнослужащего ВСУ, уроженца с. Мирнополье Теплицкой громады, отдавшего жизнь за Украину.

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Фото: Захаровская громада/Facebook

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