908 дней войны: Россия потеряла более 600 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 19 августа 2024 годов ориентировочно составили около 600 470 (+1120 за последние сутки) человек.

Об этом утром 19 августа сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8513 танков (+5), вражеских боевых бронированных машин ‒ 16495 (+15 за последние сутки), артиллерийских систем – 17104 (+48), РСЗО – 1165 (+4), средств ПВО ‒ 925 (+2), самолётов – 367, вертолётов – 328, БпЛА оперативно-тактического уровня – 13809 (+57), крылатых ракет ‒ 2437 (+5), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 23047 (+55), специальной техники ‒ 2863 (+17).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

В ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях России.

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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