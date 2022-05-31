96-е сутки войны на Южном фронте были напряжёнными

Текущая оперативная обстановка на юге Украины по итогам прошедшего дня — 30 мая — характеризуется как динамичная и напряжённая.

Об этом говорится в рапорте офицера Оперативного командования «Юг» Владислава Назарова в Facebook.

Отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны. Не преуспевая в продвижении, противник активизирует авиационные и артиллерийско-миномётные удары.

«Дважды парой вертолётов Ми-24 были нанесены удары по нашим позициям, а Николаевщину, в том числе населённые пункты, находящиеся в тылу наших подразделений, враг за эти сутки обстрелял трижды дальнобойной ствольной артиллерией «Пион» и реактивной системой залпового огня «Ураган». Попав по жилым кварталам и промышленным объектам города и пригорода Николаева, враги повредили частную мельницу, производственные помещения мясоперерабатывающего предприятия, частные подворья и водопровод. Ведутся восстановительные работы. По меньшей мере по результатам обстрелов пострадали 4 гражданских лица», — сказал Назаров.

Карта боевых действий по сост. на 30 мая 2022 года, составленная разведкой Великобритании

Также отмечается, что в ходе удачного наступления подразделений Сил обороны на Южнобугском направлении враг покинул село Николаевка, что на севере Херсона. Это «привело к паническим настроениям и деморализовало захватчиков в других подразделениях».

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки причинены существенные потери: всего уничтожено 78 военных, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка «Пион», 2 реактивные системы залпового огня «Град», 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной техники.

В Чёрном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задания по блокированию судоходства и работы портов. В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

С целью обеспечения подразделений захватчиков на острове Змеиный осуществляется переход в направлении острова десантного катера «Дюгонь» и двух десантных скоростных катеров «Раптор». При этом надводные корабли противника осторожно удерживают дистанцию ​​от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения.

На побережье Одесщины шторм продолжает выбрасывать вражеские морские мины. Вовремя обнаруженную и обезвреженную 30 мая успели выловить и отвезти в безопасное место для контролируемого подрыва специалисты подрывной команды.

Владислав Назаров призвал помнить об обязательности соблюдения мер безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, быть бдительными и благоразумными, не подвергать себя опасности в запрещённых для посещения местах.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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